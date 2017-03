Galaxy S8: confermata la presenza del Bluetooth 5.0

Analizzando la scheda tecnica ufficiale del, lo smartphone top di gamma dipresentato nella giornata di ieri, c’è un’informazione estremamente importante, che rappresenta una novità assoluta nel settore.

Il dispositivo, infatti, passerà alla storia come il primo a supportare il nuovo protocollo wireless Bluetooth 5.0, che porta rappresenta un passo in avanti significativo rispetto al Bluetooth 4.2, che è stato rilasciato nel dicembre 2014.

Ovviamente oltre a guadagni immediati in termini di resa audio e velocità, c’è la possibilità di mantenere la connessione fino a 240 metri di distanza dal telefono.

Ma non è tutto, perchè il Bluetooth 5.0 è anche in grado di supportare due dispositivi insieme, il che vuol dire che sarà possibile abbinare al Galaxy S8 fino a due paia di cuffie wireless in contemporanea per ascoltare, ad esempio, una canzone insieme ad una ragazza o un amico. Un passo in avanti significativo.