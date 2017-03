Galaxy S8: il dock DeX costerà 150 Dollari

Il, ovvero il dock che trasforma ilin una sorta di PC, sarà disponibile da fine Aprile sul sito web ufficiale, ad un prezzo di 149,99 Dollari, ma chiaramente verrà commercializzata anche da altri rivenditori a partire dal prossimo mese.

La DeX Station, si attacca al Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus via USB-C e consente di collegare il dispositivo ad un monitor, tastiera o mouse esterni. E’ progettata per aumentare la produttività, fornendo agli utenti strumenti ed un’esperienza che solitamente ottengono solo su desktop. I possessori dell'accessorio, inoltre, saranno anche in grado di accedere alle notifiche, le chiamate in entrata e gli SMS direttamente dal dock.

A livello di connettività, include due porte USB 2.0, una porta Ethernet, HDMI ed un ingresso USB-C. Al suo interno è anche presente un sistema di raffreddamento per tenere l’S8 fresco ed evitare surriscaldamenti.