Galaxy S8 ed S8 Plus: via ai pre-ordini su Amazon Italia, ecco i prezzi

Sono attivi, già da ieri sera, i pre-ordini delanche su Amazon Italia. Gli utenti, infatti, pre-ordinando uno dei due dispositivi top di gamma della compagnia asiatica sul gigante degli e-commerce, avranno la possibilità di riceverlo fino ad 8 giorni prima del lancio ufficiale.

Di seguito vi riportiamo i prezzi ufficiali, direttamente dal negozio di Jeff Bezos:

Galaxy S8 argento da 64 gigabyte : 829 Euro;

: 829 Euro; Galaxy S8 nero da 64 gigabyte : 829 Euro;

: 829 Euro; Galaxy S8 viola da 64 gigabyte: 829 Euro;

829 Euro; Galaxy S8 Plus argento da 64 gigabyte : 929 Euro;

: 929 Euro; Galaxy S8 Plus nero da 64 gigabyte : 929 Euro;

: 929 Euro; Galaxy S8 Plus viola da 64 gigabyte: 929 Euro;

Ricordiamo che i due dispositivi di differenziano per la presenza di uno schermo più ampio, mentre la memoria può essere spanna fino a 256 gigabyte attraverso una qualsiasi microSD. Vi riportiamo le due schede tecniche, per completezza.



Samsung Galaxy S8 Plus:



Caratteristiche:

- 64 GB memoria interna (espandibile con microSD o microSDHC fino a 256 GB)

- Batteria 3.500 mAh

- Certificazione IP68

- Scansione dell’iride

- Sistema operativo Android 7.0 Nougat

- USB Type-C / USB On-The-Go

- Bluetooth 5.0 /ANT+

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO

- A-GPS + GLONASS

- Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Download Booster

- NFC / Android Beam

- Screen mirroring

- Message composer per SMS, MMS

- E-mail client (POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS), Gmail

- Exchange ActiveSync

- Processore Octa Core Exynos 8895 (Quad Core 2.3 GHz + Quad Core 1.7 GHz)

- LTE Cat.16/HSPA+42/HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS Quadband

- Supporto nanoSIM (4FF)

Fotocamera:

- 12 MP Dual Pixel Camera, OIS , F1.7, AF con FlashLED, Zoom digitale 8x, HDR automatico (fotocamera posteriore)

- 8 MP F1.7, HDR automatico (fotocamera anteriore)

- Modalità: Auto, Pro, Messa a fuoco selettiva, Panoramica, Rallentatore, Hyperlapse, Cibo, Scatto virtuale, Autoscatto, Selfie panoramico

- Foto: 4032 x 3024, 2880 x 2160, 4032 x 2268, 2560 x 1440, 4032 x 1960, 3024 x 3024, 2160 x 2160

- Registrazione Video: 3840 x 2160 (UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 1440, 1280 x 720,640 x 480

- Altre funzioni e applicazioni: Play Store / Play Musica / Play Film, Gmail / Chrome / Maps / YouTube / Drive / Foto / Duo, Galaxy Apps, Microsoft Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype, Trova dispositivo personale, KNOX 2.8, LED per notifiche



