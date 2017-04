Galaxy S8: in arrivo un aggiornamento per correggere il problema del display

A qualche girono di distanza dalla pubblicazione della notizia riguardante i presunti problemi al display del, al punto che molti utenti segnalavano tinte rosse troppo accese, è arrivato un commento di

Samsung che, in un primo momento aveva allontanato l’ipotesi ma che si trova costretta a riconoscere il problema in via ufficiale.

Un portavoce della società coreana, parlando con il Korea Herald ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento: “dal momento che ci sono state alcune lamentele riguardo il bilanciamento del rosso, abbiamo decido di aggiornare il software del Galaxy S8. L’aggiornamento sarà rilasciato nel corso della prossima settimana”, aggiungendo che “ci sarà un ulteriore aggiornamento per rendere i colori ancora più accurati, ma alla fine di aprile”.

Si tratta di un’importante passo indietro per Samsung, che viene incontro alle esigenze dei propri clienti. Sulla data precisa di lancio, invece, non sono disponibili informazioni.