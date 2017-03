Galaxy S8 Plus: Video Unboxing del nuovo smartphone Samsung

Vi proponiamo l'unboxing del, nuovo top di gamma della casa coreana, presentato (insieme a) il 29 marzo durante lo speciale evento Samsung Unpacked.si presenta in una raffinata confezione cartonata con design a scrigno.

All'interno troviamo lo smartphone (nel nostro caso, in colorazione argento con parte frontale nera), la clip di estrazione della SIM, due adattatori USB Type-C/Type C Micro USB, alimentatore con supporto per la ricarica rapida, auricolari targati AKG e manualistica rapida.



Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sono già disponibili per il preordine su Amazon Italia con consegna prevista per il 21 aprile (otto giorni prima della data di lancio ufficiale), per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di S8 e S8 Plus.