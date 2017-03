Galaxy S8: pre-ordini al via dal 29 Marzo in Europa?

Manca ormai meno di una settimana all’annuncio ufficiale delda parte di, ma sul web è già corsa al pre-ordine. Secondo quanto rivelato da alcuni siti, il produttore darà il via ai pre-ordini in Europa lo stesso giorno della presentazione, quindi il

Questa data dovrebbe riguardare sia il Galaxy S8 normale che la versione Plus. L’indiscrezione proviene dal blog olandese AndroidWorld che cita fonti affidabili e vicine a Samsung, secondo cui i pre-ordini cominceranno il giorno stesso della presentazione, quindi tra poco più di cinque giorni.

Chiaramente, l’articolo pubblicato si riferisce specificamente alla disponibilità nei Paesi Bassi e Belgio, ma è probabile che la data coincida anche con altre nazioni, tra cui anche l’Italia.

Per quanto riguarda i prezzi, si parla di un costo di partenza di 799 Euro per il Galaxy S8, mentre il Galaxy S8 Plus partirà da 899 Euro per la variante base. A differenza di quanto fatto negli altri anni, Samsung non offrirà alcun bonus per coloro che effettueranno il preordine. L’unico interrogativo è rappresentato dalla disponibilità reale del dispositivo.