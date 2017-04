Galaxy S8: i preordini superano il milione di unità in Corea

A meno di undici giorni dall’apertura ufficiale dei preordini delin Corea, il top di gamma 2017 della compagnia asiatica è già un successo. Secondo quanto rivelato da alcuni siti, infatti, il dispositivo avrebbe già superato il milione di preordini.

L’indiscrezione è stata lanciata da alcune testate locali, che si basano sui dati rilasciati dagli operatori.

Nel caso in cui la cifra dovesse essere confermata, si tratterebbe dei preordini più alti mai registrati da uno smartphone in Corea, che farà sicuramente ben sperare Samsung per il totale delle vendite, soprattutto alla luce del tonfo registrato dal Galaxy Note 7.

Samsung, in totale, spera di spedire circa 60 milioni di Galaxy S8, e gli analisti prevedono che 50 milioni saranno acquistati solo entro la fine dell’anno.

Il Corea del Sud, il Galaxy S8 sarà disponibile nei negozi il 21 Aprile, proprio come negli Stati Uniti, quindi le prime conferme dovrebbero arrivare nel giro di qualche giorno.