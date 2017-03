Galaxy S8: preordini al via dal 7 Aprile

ha da tempo confermato che svelerà ilil prossimo 29 Marzo, in occasione di un keynote annunciato e previsto a New York City. Tuttavia, la società coreana ancora non ha rivelato quando i due dispositivi saranno disponibili per l’acquisto.

Secondo quanto rivelato dai media coreani, che hanno interpellato il produttore, i preordini partiranno il prossimo 7 Aprile, almeno in Corea del Sud, e si concluderanno il 17 dello stesso mese, con la vendita al pubblico che dovrebbe cominciare il 21 Aprile.

Samsung, inoltre, terrà un evento di lancio il 18 Aprile nei brand store dei tre principali operatori del paese.

Ciò che resta da capire ora è la data di lancio nel resto del mondo, ma già in passato alcune fonti avevano discusso di un possibile lancio globale, quindi le date potrebbero anche coincidere, anche se oggi si parla di una commercializzazione per il resto del mondo al via dal 28 Aprile.