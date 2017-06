Galaxy S8: problemi per Bixby, non capisce l'inglese

Di Bixby , l’assistente vocale introdotto da Samsung nel Galaxy S8, abbiamo a lungo parlato su queste pagine. La realtà però è rappresentata dal fatto che l’IA ancora non è disponibile, e probabilmente non la sarà prima della fine del mese prossimo.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, la causa di tale ritardo sarebbe da imputare al fatto che Bixby non riuscirebbe a comprendere l’inglese, sia a livello di sintassi che di grammatica. Si tratta di un punto dolente per tutte le intelligenze artificiali, ma che lo è ancora di più per quella di Samsung, che ancora non avrebbe trovato il bandolo della matassa.

Un portavoce della compagnia, parlando con Engadget, ha affermato che “Samsung si sta concentrando per migliorare ulteriormente Bixby, e nella fattispecie la comprensione del linguaggio naturale. Stiamo effettuando dei test in vista del prossimo lancio negli Stati Uniti”. Sulla data, invece, ancora non è disponibile alcuna indicazione.