Galaxy S8: la ricarica veloce funziona solo a schermo spento

La ricarica veloce è ormai diventata, per il mercato degli smartphone top di gamma, una normalità. Anchel’ha implementata nel, che sfrutta la featuredi. Tuttavia, ci sarebbero delle limitazioni importanti rispetto a quanto dichiarato dal produttore.

Come scoperto da molti utenti, infatti, la ricarica veloce dell’ultimo dispositivo top di gamma della compagnia coreana funzionerebbe solo quando lo schermo è spento, nonostante l’icona della batteria che mostra comunque la velocità doppia. Questa funzione è esclusiva dello Snapdragon 835, che è presente nella versione americana del device, ma Samsung ha scelto di non frammentare ulteriormente la base di utenti preferendo estendere questa limitazione anche alla versione del Galaxy S8 con il chipset Exynos 8895.

La particolarità però è data dal fatto che non è presente alcun riferimento alla limitazione nel manuale d’uso o sulle pagine di supporto ufficiali.