Galaxy S8 e S8+: ecco i prezzi europei dei nuovi top gamma di Samsung

Mancano esattamente dieci giorni alla presentazione ufficiale del, il 29 marzo prossimo infatti sapremo tutto sui nuovi top gamma di Samsung.

In forma ufficiosa abbiamo visto i due smartphone davvero in ogni salsa, proprio questa mattina vi abbiamo fatto vedere le possibili colorazioni - in totale quattro, nero, blu, oro e argento. L'unico elemento che mancava era il prezzo, appena "leakato" dal sempre affidabile Evan Blass. Ecco il nuovo listino europeo di Samsung in dettaglio:

Galaxy S8: 799 euro

Galaxy S8+: 899 euro

DeX: 150 euro

GearVR: 129 euro

Gear360: 229 euro

Prezzi alti certo, ma in linea con l'attuale mercato dei top gamma. Inoltre vediamo che il dock DeX, utile a trasformare i due smartphone in piccoli computer collegandoli a uno schermo, costerà 150 euro. 129 invece il nuovo GearVR dedicato ai Galaxy S8, mentre la seconda versione della Gear360 costerà 229 euro.