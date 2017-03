Galaxy S8: sul Microsoft Store americano arriva la Microsoft Edition

Mossa inaspettata di, che ha iniziato a vendere suluna propria variante deldi, lo smartphone top di gamma presentato dalla società coreana qualche giorno fa.

La Microsoft Edition del dispositivo include tutte le applicazioni di base del colosso di Redmond (Office, Microsoft Onedrive, Skype ed Outlook), al posto della suite di produttività di Google o le Samsung Apps, che fanno in gran parte lo stesso lavoro di quelle della società di Satya Nadella.

Inoltre, è ovviamente anche presente Cortana, che aiuterà gli utenti dove non arriva Bixby, il nuovo assistente vocale di Samsung che fa parte proprio delle novità del Galaxy S8.

I prezzi sono praticamente identici ed anche a livello estetico non vi è alcuna modifica, ma secondo molti la scelta di Microsoft di iniziare a vendere anche smartphone prodotti da altre società è da intendere come una resa totale nei confronti dei Lumia e Windows Phone, che ormai detengono una quota esigua del mercato.