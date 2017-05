Galaxy S8: vendite ad un ritmo "quasi doppio" rispetto all'S7

sono lanciatissimi sul mercato ed, almeno ad oggi, possiamo dire senza remore che rappresentano due prodotti di grande successo per la società coreana. Secondo le ultime informazioni, non ufficiali, i due dispositivi avrebbero battuto tutti i record di vendita della società asiatica del 2017.

Pur senza rivelare i dati di vendita ufficiali, un portavoce della società, parlando con The Investor, ha affermato che “i predecessori dell’S8, ovvero l’S6 ed S7, hanno toccato quota 10% in 75 e 74 giorni dal lancio, rispettivamente. L’S8 invece ha un ritmo di vendita quasi doppio rispetto a questi ultimi”.

Si tratta di un risultato senza dubbio incoraggiante per Samsung, a dimostrazione del fatto che il lavoro portato avanti dagli ingegneri è stato promosso non solo dalla stampa specializzata ma anche dagli utenti. Il 18 Aprile Samsung ha riferito che i pre-ordini hanno superato quota 1 milione di unità, ma secondo gli analisti il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus toccherà quota 50,4 milioni di unità vendute entro la fine dell’anno.