Galaxy S8: vendite più alte del 15% rispetto al Galaxy S7

La scorsa settimana sul web si sono sparse delle indiscrezioni secondo cui le vendite delsarebbero ben al di sotto rispetto a quelle del, tuttavia, pur non rilasciando alcun tipo di numero a riguardo, ha voluto smentire questi rumor.

L’amministratore delegato della compagnia, DJ Koh, ha affermato che le vendite dei nuovi top di gamma, ovvero il Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, sarebbero superiori del 15% rispetto ai loro predecessori, rilasciati lo scorso anno. Il dirigente ha anche affermato che la società prevede una crescita delle vendite anche nei prossimi due trimestri del 2017.

Sempre durante la conferenza, Koh - come ampiamente riportato questa mattina -, ha annunciato che la propria compagnia svelerà il Galaxy Note 8, ovvero il phablet top di gamma 2017, alla fine di Agosto, e sarà disponibile in due tranche: inizialmente in Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, quindi nel resto del mondo.