Galaxy S8: le vendite procedono ad un ritmo più lento rispetto all'S7?

Il Galaxy S8 , sin dalla presentazione, si è imposto come uno dei migliori smartphone dell’anno, nonché come uno dei migliori della storia di. Tuttavia, nonostante ciò, un nuovo rapporto pubblicato dagli analisti coreani riferisce che il top di gamma 2017 starebbe registrando un ritmo di vendita più lento rispetto al suo predecessore.

I numeri però sono un pò contrastanti e non in linea con le notizie che vi abbiamo riportato su queste pagine in precedenza.

Nelle prime tre settimane dal lancio, Samsung ha annunciato di aver venduto 10 milioni di smartphone, mentre The Bell sostiene che la società avrebbe piazzato 9,8 milioni di S8 nei primi due mesi successivi al rilascio, in meno rispetto ai 12 milioni di S7 piazzati nello stesso periodo di tempo.

Alla luce di queste indicazioni, secondo gli analisti l’S8 venderebbe il 20% in meno rispetto all’S7. La discrepanza di tali cifre sarebbe dettata dal fatto che Samsung si riferiva non alle unità vendute direttamente agli utenti, ma conterebbe anche quelle spedite agli operatori e le catene di distribuzione, mentre The Bell si riferisce solo agli smartphone venduti all’utente finale ed attivati a tutti gli effetti.

Secondo gli analisti, Samsung non starebbe rivelando i dati di vendita a causa del rallentamento delle vendite, che sarebbe dettata dalla saturazione del mercato nel segmento di fascia alta, ma anche dalla forte concorrenza dei marchi cinesi.

Un rappresentante di Samsung si è rifiutato di commentare il rapporto.