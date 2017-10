Germania: varata la legge contro l'hate speech online

La proposta di legge tedesca contro l’ hate speech online è finalmente legge. La nazione teutonica, dopo un processo per certi versi anche travagliato, ha approvato la legge che prevede multe fino aper i social network che non rimuoveranno entro 24 ore i contenuti diffamatori.

I social network avranno tempo fino al 1 Gennaio 2018 per preparare le piattaforme.

La Germania aveva proposto la legislazione nel mese di aprile, battezzata Enforcement Act Network (Netzwerkdurchsetzungsgesetz in tedesco, abbreviato in NetzDG), e non aveva trovato parere positivo in Facebook, che l’aveva criticata duramente.

Nonostante ciò, però, il governo tedesco è andato avanti per la propria strada ed anche prima dell’approvazione della legge la polizia ha fatto irruzione in 36 abitazioni private, arrestando persone con l’accusa di incitamento all’odio.

La legge NetzDG si applica a qualsiasi sito che soddisfi la definizione legale di “social network”, indipendentemente dalla base di utenti. L’UE anche sta adottando la stessa strategia ed ha promesso sanzioni per i siti che non rimuoveranno tempestivamente espressioni d’incitamento all’odio.