Giove in tutta la sua bellezza dal polo nord al polo sud

Ogni 53 giorni la sonda Juno che orbita attorno a Giove passa vicino al pianeta: in quell'istante dell'orbita ellittica la velocità della sonda aumenta e in meno di due ore riesce a passare da un polo all'altro del gigante gassoso. La serie di scatti che vi proponiamo in fondo alla news è stata ripresa in un totale di

Nel primo scatto Juno si trova sopra il polo nord, aumenta la sua velocità nel passare in prossimità del pianeta e gira attorno al polo sud, per essere lanciata lontano fino a che la spinta non sarà più sufficiente per contrastare l'attrazione gravitazionale che la riporterà di nuovo verso Giove (in un'orbita ellittica).

Gli scatti risalgono al 1 settembre e il polo nord e sud sono invertiti rispetto alla traiettoria descritta, dunque quella a sinistra rappresenta l'emisfero settentrionale mentre quella a destra è l'emisfero meridionale.