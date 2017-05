Giove si mostra in un nuovo video montato usando le immagini di Juno

Alcuni utenti, utilizzando le numerose immagini scattate dalla sonda Juno a Giove, hanno montato il filmato che trovate in calce, il quale ci mostra da vicino il pianeta. Ricordiamo, infatti, che Juno compie un volo ravvicinato al pianeta ogni 53 giorni e scatta immagini dal polo nord a quello sud.

Come riferito da alcuni siti, gli scienziati ci impiegano un giorno e mezzo per esportare i 6 megabyte di dati fotografici, e 2 ore per scaricarli sulla Terra.

Dopo che le foto sono state visionate e studiate, vengono messe a disposizione degli utenti in formato RAW, e come fatto da Gerald Eichstadt in questo caso, possono essere colorate e montate in filmati che ci danno un assaggio del pianeta Giove.

Al progetto hanno collaborato anche Sean Doran, che si è occupato delle animazioni, ed Avi Solomon, che ha aggiunto un pò di musica per creare un’esperienza più immersiva.