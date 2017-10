Gli analisti: "il mondo di sta spostando verso il 4K"

La diffusione mondiale del 4K sta aumentando. A riferirlo Paul Gray, uno degli analisti più importanti di IHS Technology, secondo cui la tecnologia starebbe registrando dei progressi importanti in termini di adozione.

L’annuncio è arrivato nel corso di un evento tenuto a Cannes. Grey ha affermato che nel mese di Ottobre la percentuale di televisori Ultra HD con diagonale di 40 pollici o superiore acquistati ha toccato quota 66% in Cina e 50% negli Stati Uniti ed Europa.

Ciò vuol dire che nel 10% delle abitazioni dell'Europa occidentale è presente un televisore in grado di riprodurre correttamente contenuti in 4K. Entro il 2021, secondo Gray, tale percentuale salirà al 32%, a dimostrazione di una crescita ormai in pieno trampolino di lancio.

Per quanto riguarda le future prospettive d’acquisto, IHS sostiene che la Cina guiderà il trend, toccando quota 50 milioni di TV UHD acquistate nel giro di quattro anni, il tutto anche grazie al calo dei prezzi, che ormai rappresenta un fattore fisiologico per il settore.

In Europa occidentale, invece, entro il 2021 verranno acquistati 19 milioni di TV UHD.

Grey però mette in guardia gli utenti: alcuni televisori UHD a basso costo, pur essendo compatibili con l’HDR non sono in grado di garantire una resa visiva completa in 4K e la profondità dei pixel a 10 bit, in quanto utilizzano ancora la tecnologia LCD. In questi casi “i livelli di nero e la luminosità sono indagati per prestazioni ad alto contrasto”.