Gli analisti: l'iPhone 8 sarà più attraente del Galaxy S8

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale delda parte di, prevista per il 29 Marzo, e gli analisti di mercato si stanno preparando all’approdo sul mercato del nuovo top di gamma della società coreana.

Uno studio pubblicato dal famoso analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, però riferisce che il Galaxy S8 “manca di feature sufficientemente attraenti” e molto probabilmente venderà meno del tanto chiacchierato iPhone 8 di Apple, che però vedrà la luce solo ad Ottobre. Kuo ha posto l’accento sullo schermo OLED del prossimo melafonino della compagnia americana, che potrebbe rendere il dispositivo più attraente di quello che è da considerare a tutti gli effetti il principale concorrente.

Kuo, tuttavia, è noto per essere molto vicino ad Apple, ed infatti è una delle fonti più accurate e precise per tutto ciò che concerne la compagnia di Tim Cook, ecco perchè queste stime non sono state accolte favorevolmente da quella parte di utenti che ha intenzione di acquistare l’S8.

E’ chiaro però che l’iPhone 8, da quanto trapelato, dovrebbe portare con sè una gamma di novità più massiccia rispetto al Galaxy S8, che comunque a giudicare dai rumor sarà innovativo, a partire dallo scanner dell’iride e l’assistente virtuale Bixby.

Kuo riferisce che il Galaxy S8 non dovrebbe essere in grado di superare quota 52 milioni di unità, a differenza del predecessore.