Gli hacker nordcoreani hanno rubato i piani per minare la leadership del Paese

Stando a Reuters glisarebbero riusciti nell'impresa di violare idi USA e, ottenendo in questo modo alcuni documenti riservati. Tra questi anche i piani per minare la leadership del

Stando alle prime ricostruzioni rese note dal rappresentante del Partito Democratico sudocoreano Rhee Cheol-hee, sarebbero stati sottratti documenti riservati per un totale di 235 gigabyte. I documenti vengono direttamente dal Defense Integrated Data Center, violato a settembre dell'anno scorso. Si tratterebbe di documenti importanti, ma non abbastanza da compromettere la sicurezza militare del Paese: sebbene l'80% del materiale trafugato non sia stato ancora identificato, tra questo non dovrebbero esserci documenti con il massimo livello di classificazione di intelligence.

Un team investigativo del Ministero della difesa del Paese aveva attribuito al Nord Corea la paternità della violazione, senza tuttavia rivelare l'entità delle informazioni sottratte. Le accuse erano state rigettate dal regime comunista, che aveva accusato Sud Corea e USA di aver fabbricato la notizia per screditare il Paese agitando ulteriormente le acque.

Inoltre, apprendiamo sempre da Reuters che FireEye, team di consulenza informatica, lo scorso mercoledì ha dichiarato che gli hacker nordcoreani si sarebbero dati da fare anche questo settembre, cercando di carpire le credenziali d'accesso del sistema energetico statunitense con alcune operazioni di phishing. Tentativi che sarebbero ad ogni modo falliti. Fireye non ha specificato quale sarebbero le compagnie elettriche bersaglio degli hacker nordcoreani.

Alcuni dei documenti riguardavano le strategie da adottare per identificare i movimenti dei leader del regine, come scovare eventuali loro rifugi nascosti e, quindi, il modus operandi da seguire per condurre attacchi aerei. A tutti gli effetti un piano per tagliare la testa del regime nordcoreano nell'evenienza di una escalation.

"Qualsiasi cosa abbiano preso, ci basterà semplicemente modificare i piani", ha detto Rhee a Reuters.