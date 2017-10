Gli hacker russi avrebbero usato Kaspersky per trovare i documenti dell'NSA

Nuova giornata, nuova notizia sugli hacker russi, ormai divenuti tra i protagonisti assoluti delle prime pagine dei principali quotidiani del mondo tecnologico.

Secondo un nuovo articolo pubblicato dal Wall Street Journal, gli agenti segreti russi servendosi di alcuni hacker avrebbero rubato dei materiali dell’NSA altamente classificati da un imprenditore, portando a termine quella che è definita una gravissima violazione della sicurezza interna, resa possibile dopo che lo stesso uomo aveva trasferito il materiale sul suo computer personale.

La cosa più allarmante è rappresentata dal fatto che gli hacker russi avrebbero individuato i file - che contenevano dettagli su temi scottanti quali la sicurezza informatica - sarebbero stati individuati attraverso Kaspersky. Il rapporto suggerisce che il tutto sarebbe stato possibile dopo la scansione sui computer, che di fatto aveva "notificato" agli stessi informatici la presenza dei file classificati.



Una violazione che getta nell’imbarazzo più totale l’NSA, che ha già lottato contro episodi del genere a seguito delle rivelazioni dell'ex analista Edward Snowden.

Vale la pena notare che, di solito, gli antivirus inviano i dati telematici delle scansioni ai server centrali, che nel caso di Kaspersky potrebbero appunto essere presenti in Russia. Le trasmissioni però sono criptate, grazie ai certificati SSL, ma non è da escludere qualche tipo di violazione o forzatura alla stessa crittografia da parte degli hacker legati al Cremlino.

Nel frattempo, Kaspersky attraverso un tweet ha bollato il rapporto come un “rumor” che rientra nelle classiche teorie cospirazionistiche, e che non ha alcuna fondamenta. Resta però da chiarire la posizione della compagnia nei confronti di questo attacco, che potrebbe essere centrale.



L’imprenditore Harold Martin è stato accusato di aver portato a casa documenti classificati nel 2016, ma non è ancora noto se l’episodio in questione rientri nel caso Shadow Brokers, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine.