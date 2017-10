Gli indiani avranno l'assistente vocale di Amazon prima di voi

A quanto paregiungerà ine inmolto prima che inrivela il futuro del suo assistente vocale, tra nuove localizzazioni, una partnership cone un'altra ancora con il produttore di speaker. E l'Italia? Non pervenuta.

Il colosso di Jeff Bezos esporta il suo assistente vocale Alexa (e la relativa famiglia di device Amazon Echo) nel Paese di Ghandi, l'India. Ma, per il momento, solo su invito. Ma non finisce qui, perché trai Paesi su cui tra prestissimo Amazon potrà mettere la sua bandierina c'è anche il Giappone, dove i device sono attesi per "non più tardi della fine di quest'anno".

Gli indiani che vorranno mettere le mani in anticipo sui dispositivi pensati per Alexa (Amazon Echo, Echo Show e Echo Dot) potranno farne richiesta su Amazon.in a partire da oggi, ma ancora non si conoscono i criteri sulla base dei quali si potrà o meno ricevere l'invito. Anche negli Stati Uniti si scelse in un primo momento questo approccio, con Amazon Echo disponibile fino al luglio del 2015 per i soli fortunati accettati nel programma di preview. All'inizio di quest'anno gli smart speaker hanno fatto la loro comparsa anche in Germania e nel Regno Unito. Sia chiaro, Alexa parlerà solo il tedesco e l'inglese ancora per un po', infatti in India sarà disponibile in un inglese "aggiustato" per comprendere la pronuncia e lo slang diffusi nel Paese. Non un grosso problema visto che nell'ex colonia britannica l'inglese lo parlano piuttosto benino, per usare un eufemismo.

Ma non finiscono qua le novità, Sonos ha finalmente annunciato il device con Alexa integrato a cui sta lavorando da oltre un anno. Costerà 199$, si chiama Sonos One e dovrebbe garantire una qualità audio superiore ai device brandizzati Amazon. Un'interessante alternativa per chi era stato ammagliato dalla risposa "sound quality oriented" dell'HomePod di Apple.

E se questo non bastasse, il NissanConnect Services presto supporterà Alexa con la quale si potranno attivare luci, il motore oltre che sbloccare o chiudere la macchina. Non male, no?