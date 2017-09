Gli scienziati chiedono all'Europa di riconsiderare la missione "Armageddon"

La comunità scientifica vorrebbe che L'Europa riconsiderasse la missione in stile Armageddon per deviare potenziali asteroidi distruttivi diretti contro la terra. Si parla del piano chiamato(AIDA) che deve essere testato per poterne verificare l'efficacia.

AIDA è una collaborazione tra la NASA e l'ESA, che rispettivamente devono eseguire la missione DART, Double Asteroid Redirection Test e la missione AIM, Asteroid Impact Mission. Unendo queste due missioni i costi vengono ridotti, permettendo di ottenere più risultati scientifici.

Nello specifico l'obiettivo è un sistema di asteroidi binario Didymos A, che misura circa 800 metri di diametro, e Didymos B, largo 160 metri, separati da poco più di 1 chilometro, con Didymos B che ruota attorno a Didymos A in meno di 12 ore. Quel che si vuole fare è far collidere veicoli spaziali su Didymos B e calcolare di quanto viene spostata la sua traiettoria ad ogni scontro.

Andrew Cheng del Johns Hopkins University's Applied Physics Laboratory ha dichiarato all'European Planetary Science Congress a Riga che "questo tipo di disastri possono diventare una catastrofe tremenda". Lo scienziato fa parte del progetto Double Asteroid Redirection Test (DART) che è stato approvato in America ma che ancora attende conferma.

Il problema principale della missione è il budget da 250 milioni di euro che ha fatto sì che venisse rifiutata lo scorso dicembre dall'Europa. Nel recente meeting è stata proposta una modifica alla missione Asteroid Impact Mission (AIM) per abbassarne il costo a 210 milioni di euro. Se verrà approvata, verrà eseguita nel 2022 quando il sistema binario Didymos sarà più vicino alla terra.