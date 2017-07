Gli smartphone Nokia avranno ottiche ZEISS, siglato un nuovo accordo

: HMD Global, la casa dei telefoni, eannunciano di aver siglato una partnership esclusiva volta a fissare nuovi standard di imaging nel mercato smartphone. Questo accordo di lungo periodo fa leva su un passato e un’esperienza condivise tra ZEISS e gli smartphone Nokia

Con l’ambizione di migliorare la qualità dell’esperienza di imaging complessiva sugli smartphone, ottimizzando l’intero ecosistema dal software, dai servizi fino alla qualità dello schermo e al design delle ottiche, la collaborazione vedrà ZEISS e HMD Global sviluppare congiuntamente funzionalità di imaging standard-defining e riporterà il marchio ZEISS sugli smartphone Nokia. L’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza di imaging degli utenti riflette i valori condivisi dai due brand – un impegno volto alla qualità, alla reale artigianalità e al desiderio di arricchire la real life experience.

La relazione tra ZEISS e Nokia risale a oltre 10 anni fa, e si basa su una passione condivisa per l’innovazione e la volontà di offrire all’utente solo il meglio. In passato la collaborazione ha visto i telefoni ZEISS e Nokia portare innovazioni tecnologiche quali il primo cellulare multi-megapixel del mondo, così come altri dispositivi all’avanguardia: dai Nokia Nseries fino a quelli dotati di Nokia PureView. La rinnovata partnership è un impegno di lungo termine pensato per avanzare queste innovazioni tecnologiche negli anni a venire.

“Collaborare con ZEISS rappresenta un elemento importante nel nostro impegno volto a offrire ai clienti sempre la migliore esperienza possibile”, commenta Arto Nummela, CEO, HMD Global. “I nostri fan vogliono più di una smartphone camera, desiderano un’esperienza di imaging completa che non solo fissi uno standard, ma che lo ridefinisca. I clienti se lo aspettano e, insieme a ZEISS, lo offriremo – eccellenza nell’imaging per tutti”.

“L’intesa tra HMD Global e ZEISS per gli smartphone Nokia potenzierà ancora una volta l’esperienza complessiva di imaging degli utenti sulla base di eccellenza e innovazione. La partnership è solida. Insieme partiremo per un viaggio emozionante nel futuro dello smartphone imaging evoluto”, aggiunge Matthias Metz, membro del Comitato Esecutivo di ZEISS Group.

Questa partnership esclusiva con ZEISS è un’ulteriore conferma del fatto che HMD Global collabora con i migliori e più rispettati brand del mercato per ottenere la perfezione in ogni aspetto del design e della produzione di un telefono, ed è un impegno nei confronti dei consumatori per offire la miglior esperienza di imaging possibile su uno smartphone.