Gli snapchat spectacles sono ora disponibili in Europa

ha finalmente portato i suoiin Europa circa dopo sette mesi dal loro debutto in USA.sono degli speciali occhiali da sole con camera integrata, una manna per vlogger e video creator e, in generale, per chiunque sogni di poter documentare i momenti più speciali della propria vita in POV.

Gli spectacles sono disponibili sul sito ufficiale spectacless.com o, altrimenti, a partire da oggi negli snapbot (distributori automatici brandizzati Snapchat) diffusi nelle principali metropoli europee tra cui Venezia, Londra, Parigi, Berlino e Barcellona. Il prezzo degli occhiali da sole ultra-social è di 149.99€.

Snap ha dichiarato che oltre 55 milioni di persone in Europa usano l'app di Snapchat ogni giorno per almeno 30 minuti. Forse non correranno tutti in massa a "svaligiare" gli Snapbot per accaparrarsi un paio di Spectacles, tuttavia non fa male ricordare che quando il device fu lanciato in America si creò un hype non da poco, tant'è che un paio di occhiali furono venduti su ebay anche a cifre esagerate come 760$.