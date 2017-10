Gli sviluppatori di Ethereum sono fiduciosi verso l'aggiornamento in arrivo

Ethereum sta per affrontare un cambio al proprio protocollo che è atteso per il 16 ottobre, sotto il nome di Byzantium. La seconda Blockchain al mondo per capitalizzazione (dopo il Bitcoin ) introdurrà un sistema di transazioni nascoste in favore della privacy (la Blockchain ad oggi è pubblica ed accessibile a tutti).

Inoltre verranno ridotte le commissioni ai miners per evitare la svalutazione della moneta. Byzantium è solo la prima parte di un aggiornamento più grande noto come Metropolis. Gli sviluppatori sono intervenuti recentemente in una discussione avvenuta su Hangout per rassicurare la community sulla validità dell'aggiornamento per evitare il temuto fork (una scissione) della Blockchain: infatti se alcuni utenti decidono di non passare al nuovo protocollo, continueranno a fare mining sulla vecchia versione creando a tutti gli effetti una nuova criptovaluta.

Gli sviluppatori hanno voluto precisare che l'upgrade serve anche a rendere la rete più veloce riducendo i vincoli ai dati e traccia solo le basi verso la privacy. Già nei prossimi giorni si aspettano che i nodi aggiornino il loro software. Non sono mancate critiche da parte della community alla non completezza del testing verso la difficoltà più bassa del mining con Byzantium.

Da qui al fork non sono previste altre discussioni ufficiali, anche se gli sviluppatori hanno lasciato le porte aperte per eventuali critiche.

Se per voi il mondo delle criptovalute è ostico e pieno di termini troppo complessi, vi consigliato al guida di everyeye per conoscere i bitcoin.