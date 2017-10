Gli utenti stroncano iOS 11: è la versione più buggata degli ultimi anni

Il rilascio di iOS 11 da parte dinon è filato certo liscio come sperava la compagnia di. Nonostante l’adozione abbia toccato quota 52,3%, contro il 40,75% di, però. Gli utenti stanno letteralmente stroncando la release.

Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono state molte le segnalazioni di bug nel sistema operativo, al punto tale che Apple è stata praticamente costretta a rilasciare tre minor update in altrettante settimane per metterci una pezza, ma nonostante ciò su Reddit si moltiplicano le lamentele. Un utente ha affermato che “iOS 11 è la versione più buggata di sempre di iOS”. Immediate sono arrivate le risposte di altri possessori di iPhone, che si sono detti d’accordo con quanto affermato dallo stesso.

Il filo conduttore della discussione è lo stesso: coloro che hanno installato iOS 11 segnalano malfunzionamenti con il widget per il controllo della musica nella homescreen, freeze continui durante la giornata e problemi con le chiamate. Per molti l’unico motivo per risolvere il problema è rappresentato dal ripristino del dispositivo.

Su iPhone SE, un utente lamenta problemi con iMessage, con il widget del lettore multimediale ed un dimezzamento delle prestazioni generali del dispositivo. Inoltre, cosa da non poco conto, lo stesso utente ha affermato che “premendo i tasti laterali per il controllo del volume non accade assolutamente nulla, per non parlare della schermata di blocco che ha quasi una crisi d’identità”.

Apple proprio all’inizio della settimana ha distribuito la terza beta di iOS 11.1.