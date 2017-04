Gli utenti di Wikipedia stanno sabotando l'ultima pubblicità di Burger King

Vi avevamo parlato giusto ieri dell'ultima trovata pubblicitaria di: uno spot di quindici secondi che costringeva i dispositivia recitare automaticamente la pagina wikipedia del burger whopper. La cosa non è andata giù a molte persone che ora stanno modificando la pagina del panino per sabotare lo spot.

Insomma, se fino a ieri lo spot riusciva nel suo intento, costringendo i device Google home a decantare la pagina wikipedia dedicata al panino più venduto del fastfood, oggi quella pagina è stata più volte modificate e l'assistente vocale dei device Google non potrà che descrivere il burger whopper come "il più disgustoso panino della storia".

Come è noto Wikipedia permette ai propri utenti di integrare e modificare a piacimento le proprie voci enciclopediche, e qualcuno -come era ovvio aspettarsi- ha ben pensato di andare a vandalizzare proprio quella che il comando vocale contenuto nello spot costringeva a leggere.