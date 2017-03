Gmail su Android permette l'invio di denaro senza commissioni negli USA

Google lavora costantemente per migliorare i suoi servizi, oggi tocca aper Android guadagnare una nuova funzione: l’invio semplificato di denaro direttamente dall’interno dell’app.

La feature era stata già aggiunta su Gmail desktop passando per Google Wallet, ora però sarà possibile effettuare un’operazione simile anche in mobilità, da smartphone o tablet. Basta richiamare il pulsante Allega come si farebbe per qualsiasi altro file, ora trovate anche l’icona per allegare soldi al messaggio. I destinatari non devono avere per forza un account Gmail, i soldi potranno essere dirottati sul conto in banca senza problemi una volta ricevuti.

L’invio di denaro da Gmail è assolutamente gratuito, sia per chi invia che per chi riceve, un vantaggio non da poco che sicuramente non farà piacere ad altre piattaforme come Venmo o Square Cash che applicano delle commissioni. L’opzione al momento funziona soltanto negli Stati Uniti, e su piattaforma Android, ma presto potrebbe arrivare nel resto del mondo e su iOS.