Gmail su desktop ora può effettuare lo streaming degli allegati video

ha introdotto una piccola ma utile novità per la versione desktop di, che sarà particolarmente utile a tutti coloro che sono soliti ricevere ed inviare allegati video. Da ora in poi, infatti, quando si riceverà un video come allegato di una mail, sarà possibile visualizzarlo in streaming piuttosto che scaricarlo.

Chiaramente sarà comunque possibile il download, ma nel momento in cui si clicca su un filmato allegato, si aprirà un player in stile YouTube che ne consentirà la visualizzazione, anche su dispositivi come Chromecast.

Google ha annunciato che la feature è in fase di rollout a livello mondiale, ma potrebbero volerci fino a quindici giorni prima che tutti vi possano accedere ed arriva dopo che il motore di ricerca ha aumentato il limite massimo per gli allegati, che ora possono pesare fino a 50 megabyte.