Gmail: su iOS arriva la possibilità di aggiungere account di terze parti

Google ha iniziato a testare una nuova funzionalità nell'applicazioneper. Arriva la possibilità di aggiungere account di posta elettronicama anche di terze parti. La modifica renderebbe l'applicazione Gmail più competitiva con l’applicazione Mail di Apple e con numerose altre applicazioni di posta elettronica su iOS.

Fino ad ora nella versione Gmail per iOS è possibile configurare solo account di posta elettronica legati a Google e non si possono quindi aggiungere quelli di terze parti. La situazione dovrebbe cambiare a breve, dato che Google sta già testando questa novità. Il colosso di Mountain View ha offerto la possibilità di aggiungere account di terze parti sui telefoni Android già da un po’ di tempo.

Google ha annunciato l'apertura di un programma di beta testing che consentirà di aggiungere il proprio account di terze parti direttamente nell'app Gmail per iOS. Come indicato dall’account Twitter di Gmail, gli utenti che desiderano aderire alla versione Beta possono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo. Per testare la nuova funzionalità Google richiede tre requisiti essenziali che sono:

- Essere un utente attivo dell’applicazione iOS di Gmail

- Disporre di un account e-mail di terze parti

- Utilizzare almeno la versione del sistema operativo iOS 10.

Google sembra supportare un discreto numero di e-mail di terze parti per ora per ora, ma la caratteristica è in beta, perciò le cose potrebbero cambiare. Al momento non c’è alcuna indicazione su quando la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti.