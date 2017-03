Gmail: una nuova mail di phishing tenta di rubare le credenziali di Google

I ragazzi di Lifehacker hanno scoperto una nuova truffa che potrebbe trarre in inganno gli utenti. A quanto pare, i malintenzionati invierebbero una mail di phishing agli utenti ignari allo scopo di rubare le credenziali per accedere ae tutti i servizi collegati.

Nella suddetta mail infatti viene inserito un link che reindirizza ad una pagina contenente un form di accesso praticamente identico a quello che viene utilizzato per accedere a Google, il tutto per sbloccare un presunto documento allegato.

La differenza è da ricercare nel fatto che la suddetta pagina non è quella di Google, e le credenziali inserite vengono memorizzate in un server centrale che a sua volta le utilizza per accedere agli account e quindi continuare a diffondere la truffa.

Non è la prima volta che vi raccontiamo truffe del genere, ed infatti nell’ultima versione di Chrome il motore di ricerca ha inserito l’avviso “non sicuro” per tutte le pagine simili.