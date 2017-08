Google:"AI meglio degli umani per individuare i video dei terroristi su YouTube"

ha promesso di continuare il suo impegno per sviluppare programmi avanzati basati sulper combattere ile rimuovere più rapidamente i contenuti illegali dalle sue piattaforme, a partire da. In particolare avrebbe scoperto che l'uso di queste tecnologie è più rapido e affidabile dei moderatori umani.

Attualmente la compagnia sta usando il machine learning, assieme ad una schiera di moderatori reali, nell'ambito di quella che si può considerare un'operazione su due fronti per combattere la diffusione di messaggi di odio e pro-Jihad su YouTube.

"Sebbene questi tool non siano perfetti, e non siano adeguati per tutte le situazioni, in molti casi si sono rivelati più precisi degli umani nel segnalare video che dovrebbero essere rimossi", ha dichiarato un portavoce della piattaforma. Il nostro impiego dell'AI ha più che raddoppiato sia i numeri di video che abbiamo rimosso per estremismo violento, che il lasso di tempo impiegato per eliminare i contenuti. Più del 75% dei video rimossi per contenuti violenti nel corso dell'ultimo mese, sono stati cancellati prima che ci arrivasse una singola segnalazione da parte di un uomo.