Google: Android 8.1 Oreo in arrivo nelle prossime settimane

Possiamo finalmente mettere da parte le indiscrezioni e confermare cheè in arrivo, la conferma ufficiale arriva direttamente da

Fra le righe del comunicato stampa con cui Google ha annunciato il Pixel Visual Core si legge: “In the coming weeks, we will enable Pixel Visual Core as a developer option in the developer preview of Android Oreo 8.1 (MR1).”

Android 8.1 Oreo sarà distribuito nelle prossime settimane sotto forma di developer preview. Questa particolare versione avrà il compito di aggiungere un’opzione per abilitare il Pixel Visual Core nei Google Pixel 2. Ci saranno sicuramente tante altre novità ma Google in questo momento non ha rilasciato altre informazioni. Non è disponibile nemmeno la data di arrivo della versione stabile e le tempistiche di rilascio per gli altri dispositivi.