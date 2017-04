Google annuncia gli ultimi aggiornamenti per i Nexus

è sempre stata estremamente chiara sui tempi di supporto per i dispositivi della gamma. Oggi, come notato da Droid Life, il gigante del web ha aggiornato la lista dei dispositivi lanciati sul mercato di recente, e le relative date in cui interromperà ufficialmente il supporto.

A partire da Ottobre 2017, infatti, i Nexus 6 e Nexus 9 non riceveranno più alcun aggiornamento di sicurezza e non saranno più supportati.

Discorso diverso per i Nexus 5X e 6P, le cui versioni di Android verranno aggiornate fino a Settembre 2017, mentre le patch di sicurezza non saranno più rilasciate dall’anno successivo, quindi Settembre 2018.

Ma veniamo agli ultimi arrivati, ovvero i Pixel e Pixel XL che, ovviamente, avranno una finestra di supporto più estesa, che si estenderà ad Ottobre 2018 per gli aggiornamenti del sistema operativo ed Ottobre 2019 per le patch di sicurezza.

Google come sempre garantisce una finestra temporale di 18 mesi dalla data di rimozione dal Play Store, e la stessa strategia è stata adottata anche con i nuovi smartphone.