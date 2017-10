Google annuncia Visual Core, il SoC per ottimizzare la funzionalità HDR+

ha nascosto un particolare hardware presente nei nuovi, un nuovo chip dedicato all'elaborazione delle immagini con particolare riferimento all'

Stando a quanto emerso dalle prime analisi approfondite è emersa la presenza di un SoC aggiuntivo, oltre al principale Snapdragon 835, interamente realizzato dalla società di Mountain View.

Si tratta di una nuova IPU (Image Processing Unit) progettata da Google per l'elaborazione delle immagini, con particolare riferimento all'HDR+ poichè l'obiettivo di Google è renderlo disponibile su applicazioni di terze parti. Il SoC dell'azienda di Mountain View è realizzato con Otto-Core ed è capace di eseguire oltre 3000 miliardi di operazioni al secondo ossia una velocità capace di essere 5 volte più veloce rispetto alla concorrenza consumando però un 10% in meno e sopratutto non andando a pesare nelle operazioni sul processore principale.

Google ha reso Pixel Visual Core programmabile. La gestione degli scatti HDR+ infatti sarà solo il primo dei tanti compiti che verranno affidati, in futuro, a questo componente hardware. Google è già al lavoro su nuove applicazioni per sfruttarlo ma non ha però fornito ulteriori dettagli in merito.

I Pixel 2 e Pixel 2 XL sono già equipaggiati con il SoC Pixel Visual Core ma in entrambi i modelli il SoC resta per il momento inattivo, in attesa dell'abilitazione con l’arrivo di Android 8.1 Oreo.