Google Assistant presto sarà in grado di inviare denaro

continua ad approcciarsi al mondo del denaro, dopo aver lanciato da tempoed. Nella giornata di ieri, all’I/O, il motore di ricerca ha svelato che presto gli utenti saranno in grado di inviare denaro attraverso, grazie a delle nuove API.

Il nuovo sistema, infatti, permetterà agli utenti di acquistare beni (sia all’interno dell’app che sui siti web) utilizzando semplicemente l’account Google. La maggior parte delle persone, infatti, hanno una carta di credito memorizzata e collegata all’account Google in qualche modo (ad esempio per effettuare acquisti sul Play Store o per rinnovare l’abbonamento a YouTube Red).

Le nuove API permetteranno agli sviluppatori di terze parti di ricaricare gli account Google usando la carta e quindi inviare denaro.

Il funzionamento è molto simile a Google Checkout, che come noto però è stato chiuso di recente a causa dello scarso riscontro.

L’integrazione con Google Assistant, però, rappresenta una novità assoluta, in quanto bisognerà dire “invia 50 Dollari a Paul Miller” per effettuare, dopo aver confermato il tutto, il trasferimento di denaro.