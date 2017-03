Google: un bug software rallenta il rilascio di Android Wear 2.0

Brutte notizie per coloro che attendono con impazienza la seconda iterazione di, il sistema operativo indossabile di. L’azienda di Mountain View ha annunciato che il rilascio è al momento in pausa a causa di un bug riscontrato nell’OS.

Gli ingegneri, tuttavia, sono già al lavoro per correggerlo, mentre nel frattempo alcune compagnie come LG, hanno aggiornato il Watch Sport ed il Watch Style proprio nella giornata di ieri.

In una dichiarazione rilasciata a 9to5Google, la compagnia ha affermato che “abbiamo iniziato a rilasciare Android Wear 2.0 su Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 e Tag Heuer Connected. Per gli altri dispositivi, il rilascio è stato rinviato a causa di un bug riscontrato nelle fasi finali del test. Riprenderemo la distribuzione non appena il problema sarà risolto”.