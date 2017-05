Google celebra l'inizio del Giro d'Italia con un Doodle

Ilrappresenta un evento fisso per gli appassionati di ciclismo, ma col passare del tempo è anche diventato un fenomeno sociale del nostro paese. La manifestazione, che quest’anno celebrerà il centesimo anniversario, comincerà oggi eha voluto celebrarlo con un simpatico

Doodle che, nonostante si tratti di una manifestazione italiana, sarà presente in grossa parte dell’Europa e che celebra, oltre al percorso che quest’anno si troveranno di fronte i ciclisti delle ventidue squadre, anche la storica maglia rosa, che viene assegnata a colui che detiene il miglior tempo.

“La famosa gara ciclistica italiana vanta panorami spettacolari e circuiti cittadini pittoreschi. Il percorso, però, è tutt’altro che semplice. Nel 2017, infatti, i corridori andranno a coprire oltre 3.615 km su 21 tappe, con una media di 171,7 km al giorno. Il Giro è particolarmente noto per le sue tappe di montagna, dove i ciclisti raggiungono (in discesa) una velocità di 110 km/h sulle strade tortuose. Si tratta di una delle corse ciclistiche più famose al mondo, e quest’anno compie cento anni” afferma il motore di ricerca nella descrizione, in cui augura buona fortuna a tutti i corridori.