Google celebra lo Star Wars Day con un easter egg su Android Pay

Anchesi unisce ai festeggiamenti per lo, la giornata dedicata alla saga fantascientifica più amata di sempre che quest'anno compie ben 40 anni. Oggi gli user ditroveranno un easter egg dedicato alla Galassia lontana lontana...

Il robottino che fa da mascotte ad Android per l'occasione si è infatti vestito da R2D2, l'iconico droide astromeccanico di Star Wars.

Android Pay permette agli utenti di salvare le proprie carte di credito all'interno dell'applicazione e di usare lo smartphone per effettuare i pagamenti e gli acquisti nei supermercati o nei negozi abilitati. Al momento non è ancora disponibile in Italia ma potete lo stesso guardare l'easter egg nel tweet in calce.



Lo Star Wars Day viene festeggiato ogni anno proprio il 4 di Maggio, per via del gioco di parole "May the 4th be with you", che la forza sia con te. Il gioco di parole fu usato la prima volta dai Conservatori britannici, che festeggiarono la vittoria della Thatcher proprio con questo slogan. La Iron Lady aveva infatti vinto le elezioni il 4 Maggio.