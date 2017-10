Google Chrome: in arrivo una funzionalità simil-antivirus su Windows

Interessante aggiunta in arrivo per la versionedi Google Chrome . Secondo quanto rivelato da alcuni siti, il motore di ricerca starebbe lanciando in queste ore una funzionalità simil-antivirus nel proprio browser.

Lo strumento, battezzato Chrome Cleanup, è una rivisitazione di quello precedente, ma molto più potente. E’ infatti più semplice da usare: rimuove automaticamente il software dannoso, semplicemente premendo un pulsante, ma è soprattutto più potente in quanto Google ha stretto degli accordi con alcune società esperte in sicurezza informatica, tra cui ESET.

E’ bene precisare che non si tratta di un antivirus al 100%, dal momento che provvederà a rimuovere solo le estensioni che violano le linee guida sui software indesiderati di Google, quindi è comunque raccomandabile tenere attivo l’antivirus tradizionale per il computer.

In questo modo Google spera di diminuire le chiamate all’assistenza clienti da parte degli utenti che lamentano l’impossibilità ad accedere al motore di ricerca in quanto sostituito da uno di terze parti.