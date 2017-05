Google Chrome potrebbe non arrivare mai su Windows 10 S

A quanto pare è estremamente difficile chearrivi su, i requisiti del nuovo sistema operativo pensato per il settore educational sono estremamente stringenti e se maideciderà di supportare, lo farà cambiando radicalmente Chrome rispetto a quanto siamo abituati.

Microsoft ha già confermato a ZDNet che i browser presenti sul Windows Store dovranno usare l'engine HTML e JavaScript fornito da Windows, engine che al momento non è utilizzato da Chrome.

Windows 10 S consente agli utenti di installare esclusivamente app provenienti dal Windows Store, il che esclude in qualsiasi modo che Chrome possa approdare presto o tardi sul nuovo sistema operativo pensato per gli studenti. Sempre che Google non metta le mani su Chrome per implementare gli engine HTML e JavaScript di Microsoft.

Anche in questo caso tuttavia gli utenti non potranno scegliere Google Chrome come browser di default, possibilità che a dire il vero è preclusa a qualsiasi browser che non sia Microsoft Edge.