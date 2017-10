Google Clip utilizza un chip basato sull'IA e targato Movidius

La fotocamera nuova di Clips , nasconde al suo interno un chip particolare. SI chiamaed un’unità di elaborazione visiva che è sviluppato su misura per gestire tutte le attività come l’object recognition.

Secondo Movidus, si tratta del primo processore “always-on vision” del settore, che in precedenza era stato mostrato nei dispositivi Project Tango di Google, ed utilizzato anche nei droni autonomi di DJI. Grazie a questo, l’elaborazione visiva sarà ancora più efficiente.

La Clip effettua tutto il processo di elaborazione delle immagini con l’IA in locale piuttosto che basarsi sui dati presenti sul cloud, e ciò velocizza in maniera importante anche procedure come il riconoscimento facciale, ed allo stesso modo aumenta anche la durata della batteria.

Inoltre, questa funzione rappresenta un'aggiunta importante anche per la privacy degli utenti, dal momento che i dati in questo modo non possono essere intercettati in alcun modo durante il processo.

Google già da tempo era al lavoro con Movidius e si era detta interessata al sistema di riconoscimento delle immagini.