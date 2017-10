Google ha creato un modo divertente per conoscere il machine learning

Probabilmente avrete già sentito parlare del termine "". In sostanza, si riferisce alla formazione dei computer per insegnarli senza programmarli direttamente. È un argomento importante poiché l'apprendimento automatico è il modo migliore per creare reti neurali artificiali che funzionino in modo simile al cervello umano.

Per aiutarci a riflettere su questo concetto, Google ha creato la Teachable Machine, uno strumento web che consente di creare programmi semplici utilizzando la webcam. Non essendo particolarmente complicata, la Teachable Machine è un modo divertente per imparare il funzionamento dell'apprendimento automatico senza doversi immergere nel codice.

È uno strumento abbastanza semplice per i bambini, ma è anche abbastanza affascinante da intrigare gli adulti. In pochi minuti, si può insegnare a mostrare una GIF di un gatto quando viene agitata la mano e a riprodurre il verso degli uccelli quando invece con la mano si forma un pugno.

E' sorprendente come la Teachable Machine sia in grado di scambiare le due forme anche quando viene quasi immediatamente cambiato l'orientamento della mano. Pensando al futuro potrebbe davvero risultare interessante usare queste tecniche di apprendimento sui nostri smartphone. Ad esempio, si potrebbero accendere automaticamente le luci del soggiorno e la TV quando il telefono rileva che siamo tornati a casa. Oppure un dispensatore automatico di cibo per animali potrebbe rilasciare una porzione di crocchette quando il gatto ci si siede davanti.

Anche se la Teachable Machine richiede l'utilizzo della webcam e del microfono, Google fa presente che tutti i dati rimangono sul browser dell'utente e che non vengono memorizzati su server esterni. In futuro questa tecnologia cambierà radicalmente le nostre vite ma vivremo con "macchine" che staranno sempre a guardarci e ad ascoltarci per poter apprendere ogni giorno sempre di più.