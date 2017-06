Google dedica un Doodle (interattivo) ad Oskar Fischinger

Nuovo giorno, nuovoper, che nella giornata di ieri ha celebrato il Solstizio d’Estate . Oggi tocca ad un anniversario importante, nel campo dell’intrattenimento.

Il gigante dei motori di ricerca, infatti, celebra attraverso un Doodle interattivo il 117esimo anniversario della nascita di Oskar Fischinger, uno dei pionieri dei videoclip musicali, nonché uno degli innovatori nel campo dell’animazione.

Fischinger ha collaborato per un breve tempo con Disney, dopo essere scappato dalla Germania di Hitler, che è stato uno dei principali limitatori della libertà artistica. Gli appassionati di cinema lo definiscono come uno dei principali esponenti del cinema astratto, e per le sue composizioni di video con orme geometriche che si muovono a ritmo di musica, proprio come il Doodle di oggi, che permette di “suonare” su una superficie astratta.

Il Doodle è disponibile in tutto il mondo, ad eccezion fatta dell’Africa settentrionale. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale, disponibile a questo indirizzo.