Google dona 250 mila Dollari a seguito dell'uragano Harvey

Dello spaventoso Uragano Harvey abbiamo parlato nel corso dell’ultimo fine settimana su queste pagine. Oggi ci giunge notizia che molti colossi del mondo tecnologico sono scesi in campo per sostenere le persone colpite.

Tra questi c’è anche Google, che ha annunciato una donazione da 250 mila Dollari alla Croce Rossa Americana, e devolverà la stessa cifra elargita dai propri impiegati fino ad un massimo di altri 250 mila Dollari.

Il motore di ricerca ha spiegato che le altre donazioni andando ad associazioni come Save The Children, Habitat for Humanity e Team Rubicon.

Google ha anche provveduto ad attivare nel minor tempo possibile il servizio SOS Alert, in modo tale da fornire a tutte le persone colpite dall’uragano notizie utili ed agli utenti di effettuare donazioni.

Apple, nel frattempo, ha annunciato di aver iniziato a raccogliere donazioni tramite iTunes, Microsoft ha donato 100 mila Dollari alla Croce Rossa, mentre su Twitter è partita una gara di solidarietà tra i VIP.