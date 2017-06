Google Drive presto sarà in grado di effettuare il backup dei PC

Google continua ad espandere le funzioni e potenzialità di. Ben presto, infatti, gli utenti saranno in grado di effettuare il backup completo del proprio computer direttamente con il servizio del motore di ricerca.

Come si può visualizzare nello screenshot presente in calce, i backup possono includere tutta la libreria fotografica, i documenti ed i file presenti sul desktop o altri file.

La funzione sarà disponibile a fine mese, dal 28 Giugno, sotto forma di una nuova applicazione denominata Backup & Sync, che andrà a sostituire l’applicazione standard di Google Drive e Photos Backup di Google, almeno in determinati casi.

Google raccomanda agli utenti abituali di scaricare la nuova app appena disponibile, mentre gli utenti aziendali dovranno continuare ad usare quella già esistente.

Non è chiaro però quanto spazio avranno a disposizione gli utenti per effettuare il backup, mentre secondo molti sarà possibile aprire e modificare i file direttamente da Drive.