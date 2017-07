Google Earth pronto alla svolta social: arriveranno foto e storie

è pronta ad una vera e propria svolta social per il servizio di cartografie. Secondo quanto riferito da The Next Web, il gigante di Mountain View sarebbe pronto ad implementare alcune funzioni che permetteranno agli utenti di caricare storie, fotografie, testi ed altro nei luoghi.

Il tutto rientra nella nuova strategia del motore di ricerca, che già dallo scorso mese di Febbraio ha introdotto in Mappe una serie di funzioni “sociali”, tra cui la condivisione di liste contenenti luoghi preferiti con chiunque.

L’introduzione di un vero e proprio comparto social in Google Earth però non sarà immediata e dovrebbe avvenire nei prossimi anni. Gli utenti in questo modo potranno creare una sorta di diario di viaggio, ad esempio condividendo le avventure in montagna o al mare.

Chiaramente un ruolo centrale in tutto ciò l’avrà la privacy: sarà discrezione degli utenti scegliere con chi condividere le informazioni. Al momento il tutto è in fase di test nella sezione Voyager.