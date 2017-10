Google: entro fine anno utilizzerà il 100% di energie rinnovabili

L’amministratore delegato di, attraverso un tweet inviato sul proprio account ufficiale, ha annunciato che la compagnia da lui diretta è vicina al raggiungimento dell’obiettivo di utilizzare il 100% di energie rinnovabili per i propri data center ed ufficiali in tutto il mondo.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con il rapporto ambientale del 2017 del motore di ricerca, in cui Pichai ha sottolineato ancora come la società sia “impegnata per la sostenibilità e la riduzione della sua impronta ambientale”, mentre festeggia anche il decimo anniversario di “emissioni zero”.

Google, nel rapporto rapporto, fornisce anche degli interessanti dati sulle attività sostenibili.

Si legge che dal 2010 ad oggi, la compagnia si è impegnata ad investire 2 miliardi e mezzo di Dollari in progetti per le rinnovabili, per un totale di 3,7GW. I data center di Google, in media, consumano meno della metà dell’energia di un data center ad energia elettrica.

Il documento afferma inoltre che oggi, rispetto a cinque anni fa, con la stessa quantità di energia elettrica, l’azienda è in grado di ottenere una potenza di calcoli tre volte e mezzo superiore.

Inoltre, più di un terzo dei server distribuiti da Google nel 2016, erano macchine rigenerate, e tra il 2013 e 2016 il consumo di acqua potabile per ogni dipendente nella sede di Mountain View si è ridotto del 40%.